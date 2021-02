Cile: questione mapuche, nuove violenze e attacchi in Araucania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dell'Araucania, in Cile, è nuovamente al centro di episodi di violenza e attacchi incendiari contro mezzi di trasporto avvenuti nelle ultime 48 ore e presumibilmente legati alle rivendicazioni della popolazione indigena mapuche. Secondo quanto segnala il portale "Biobio" sono state sei le azioni portate a termine da gruppi di incappucciati in diversi punti della regione. Tra queste l'attacco con colpi d'arma da fuoco ad un commissariato della polizia di Ercilla e l'incendio di cinque camion, con il ferimento di tre autisti, oltre al rogo appiccato in una cappella cattolica, una chiesa metodista pentecostale e diverse case. Secondo quanto riporta "Biobio" inoltre, un gruppo di persone armate ha bloccato il transito sulla strada statale P70-S tra i comuni di Canete e Tirua all'altezza del ponte Lleu Lleu, notizia corredata da una foto in cui si vedono cinque uomini con il volto coperto e armati con fucili da guerra tipo Ak-47 ed M-16 al lato di uno striscione inneggiante alla libertà del leader mapuche, Cesar Millanao, attualmente in carcere. (segue) (Abu)