Cile: questione mapuche, nuove violenze e attacchi in Araucania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Sebastian Pinera ha visitato la regione a novembre del 2020 dopo che un'ondata di violenza si era registrata nei mesi precedenti, per culminare con l'omicidio di un agente della polizia ed uno sciopero nazionale dei camionisti. In quell'occasione il capo di Stato aveva annunciato la decisione di nominare un "coordinatore" tra governo ed autorità locali incaricato esclusivamente dei temi della sicurezza nella macrozona dell'Araucania e del Bio Bio. "Nomineremo un coordinatore affinché tutti gli sforzi che si fanno in relazione alla sicurezza dei cittadini possano essere messi in atto in modo unitario", aveva dichiarato Pinera precisando ad ogni modo che "non esiste un superman in grado di risolvere da solo il problema" e che la nuova figura dovrà riportare direttamente sia al presidente che al ministro degli Interni. Il 25 novembre il governo ha designato quindi per questo incarico a Cristian Barra. (Abu)