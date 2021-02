Brasile: in arrivo sabato primo lotto di principio attivo per vaccino AstraZeneca/Oxford

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato che il primo lotto del principio attivo necessario per la produzione nel Paese di 7,5 milioni di dosi dosi del vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese Astrazeneca, sviluppato in collaborazione con l'università britannica di Oxford, arriverà a Rio de Janeiro sabato prossimo, 6 febbraio. Il principio attivo sarà immediatamente trasferito presso i laboratori dell'istituto di ricerca scientifica legato al ministero, Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz), dove sarà preparato per essere iniettato. Secondo quanto stabilito in un contratto tra il governo brasiliano e la l'industria farmaceutica, la Fiocruz produrrà 100 milioni di dosi di vaccino anti-Covid entro la fine di luglio. Tuttavia per avviare la produzione è necessario l'arrivo del principio attivo dal laboratorio cinese Wuxi Biologics. Nel contratto sono previste altre 13 spedizioni, una ogni due settimane. I laboratori della Fiocruz sono in grado di produrre fino a 1,4 milioni di dosi al giorno. (Brb)