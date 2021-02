Usa: sequestrati 13 milioni di dispositivi anti-Covid nel 2020, la metà prodotti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della dogana degli Stati Uniti hanno sequestrato nel 2020 quasi 13 milioni di mascherine anti-Covid contraffatte, la metà delle quali di produzione cinese. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando un rapporto dell’autorità doganale Usa. Gli agenti hanno confiscato 177 mila kit per test anti-Covid proibiti dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia che autorizza la commercializzazione di questo tipo di prodotti. Sequestrate anche 38 mila compresse di clorochina e idrossi-clorochina, entrambe vietate dalla Fda. La Cina è il luogo di provenienza del 51 per cento dei prodotti sequestrati.(Nys)