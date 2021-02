Lazio: Vincenzi, bene assoluzione consiglieri Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici dell'assoluzione, arrivata oggi, degli ex consiglieri regionali del Lazio, di cui abbiamo sempre avuto certezza della correttezza dell'operato nella gestione dei fondi a disposizione del gruppo. Con questa sentenza si chiudono 8 anni di preoccupazioni, vissuti sempre con grande dignità, soprattutto nell'affrontare il tanto fango gettato su di loro e che nessuno però ora potrà cancellare. Resta l'amarezza per i tempi troppo lunghi trascorsi per chiudere il procedimento". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio. (Com)