Perù: Covid, primo lotto vaccini Sinopharm in arrivo il 13 febbraio

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha annunciato che sabato 13 febbraio arriverà il primo lotto dei vaccini anti-Covid della cinese Sinopharm. “Voglio confermare che abbiamo assicurato la spedizione di un milione di dosi di vaccini Sinopharm il 13 febbraio, anche se confidiamo che la consegna di questo lotto sarà anticipata", ha detto oggi il capo dello stato in un messaggio alla nazione. Sagasti ha anche annunciato un accordo con la casa farmaceutica Pfizer per 250 mila dosi di vaccino a marzo e 300 mila ad aprile. Il governo del Perù aveva annunciato l’arrivo del primo lotto di vaccini anti Covid della Sinopharm già il 9 febbraio, ma la sospensione dei voli per la Cina da parte della Klm ha costretto a posticipare l'invio. Lo scorso 27 gennaio la Direzione generale dei farmaci del Perù (Digemid) aveva autorizzato l’ingresso nel paese del vaccino. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia il Perù pagherà 94 milioni di sol (circa 21 milioni di euro) per il primo lotto di un milione di vaccini. Nei giorni scorso le parti hanno siglato un secondo contratto per la fornitura di un altro mezzo milione di dosi a febbraio e ulteriori 1,5 milioni di dosi a marzo. (segue) (Brb)