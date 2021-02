Perù: Covid, primo lotto vaccini Sinopharm in arrivo il 13 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù sta attraversando una seconda ondata di contagi che la stessa ministra ha definito "più aggressiva" a causa delle varianti riscontrate in altri paesi. La scorsa settimana il governo ha decretato una quarantena nella capitale Lima e altre nove regioni e ordinato anche la chiusura di casinò, palestre, cinema e chiese. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 31 gennaio al 14 febbraio. Il presidente Francisco Sagasti ha spiegato che il governo ha diviso in quattro categorie i 24 dipartimenti del paese: rischio moderato, alto, molto alto ed estremo. Le misure da adottare varieranno sulla base del rischio attribuito a ciascuna zona. Nove dipartimenti sono stati classificati come a rischio molto alto. Qui verranno chiuse le attività commerciali e si applicherà il coprifuoco dalle 21 alle 4 del mattino. Per le zone in quarantena il governo ha annunciato misure di sostegno al reddito. Nel dettaglio, verrà erogato un bonus di 600 soles (circa 135 euro) per 4,2 milioni di famiglie residenti nelle aree a rischio estremo colpite dalla misura. Per le aree a rischio estremo e molto alto il governo ha annunciato sostengo tributario alle imprese. Lo scorso 25 gennaio il Collegio medico del Perù aveva lanciato l’allarme sullo stato “quasi incontrollabile” della pandemia del nuovo coronavirus nel paese e aveva chiesto all'esecutivo di adottare misure drastiche. (segue) (Brb)