Vaccini: Regione Lombardia, in corso studio sanità militare per trasformare drive in tamponi in centri vaccinali

- La sanità militare ha in corso uno studio per la trasformazione degli attuali "drive in" utilizzati per effettuare i tamponi in punti per la somministrazione vaccinale anti Covid. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia, precisando che lo studio dovrebbe essere completato e sottoposto alla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, presumibilmente entro la fine della prossima settimana. (Com)