Covid: 2.318.481 vaccini somministrati in Italia

- Sono 2.318.481 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, il 79,9 per cento delle dosi finora consegnate pari a 2.899.935. Sono i dati del report sulle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19, forniti dall'ufficio stampa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. La somministrazione ha riguardato 1.458.723 donne e 859.758 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.629.469 operatori sanitari, 440.912 unità di personale non sanitario, 231.303 ospiti di strutture residenziali e 16.797 over 80.(Rin)