Iran-Belgio: portavoce Esteri Khatibzadeh condanna sentenza contro diplomatico Assadi

- Il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, ha criticato “con forza” la sentenza con cui la corte belga di Anversa ha condannato questa mattina il diplomatico iraniano Assadolah Assadi a 20 anni di carcere. Come l’Iran ha affermato in precedenza, ha detto il portavoce, "tutte le fasi della detenzione di Assadi", incluso il processo e l’emissione della recente sentenza "sono illegali e rappresentano una chiara violazione” del diritto internazionale, con particolare riferimento alla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il Belgio e “alcuni Paesi europei” hanno commesso un atto “illegale e ingiustificabile, sotto l’influenza di una macchinazione del gruppo terroristico Mojahedin Khalq (Mko)”, ha affermato Khatibzadeh, ripreso dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”. L’Iran si riserva di ricorrere a tutti i possibili mezzi legali e diplomatici per l’esercizio dei diritti di Assadolah Assadi, e per chiamare a rendere conto i governi che hanno violato i loro obblighi internazionali, ha aggiunto il portavoce. Secondo gli avvocati della procura belga e le parti civili dell'accusa, Assadolah Assadi è colpevole di tentato terrorismo dopo aver provato a colpire i partecipanti a una manifestazione del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Ncri) vicino a Parigi nel giugno 2018. L'attentato venne sventato dalle autorità di Germania e Francia, insieme alla polizia belga. (Res)