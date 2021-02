Governo: Renzi, Iv è casa di chi ha coraggio, con Draghi esperienza più importante di legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva è "la casa di chi ha coraggio. Di chi se vede un’opportunità non si fa fermare dai sondaggi". Lo scrive Matteo Renzi, leader Iv, nella sua Enews. "Adesso sappiamo" che dal sacrificio di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto, "nasce l’esperienza più importante della legislatura: un governo per investire i soldi europei, un governo che affronta l’emergenza sanitaria e scolastica, un governo che vuole creare lavoro e non vivere di sussidi. Grazie, non ho altre parole", conclude Renzi. (Rin)