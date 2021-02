Governo: Mulè (FI), tutti titolati per governo Draghi, non si possono dare patenti di legittimazione ai singoli partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Repubblica ha rivolto un appello all'unità a tutte le forze politiche per formare un governo intorno a un soggetto istituzionale e di altissimo profilo qual è il presidente Mario Draghi basato su una maggioranza politica. Proprio per questo la precondizione affinché ciò accada è la reciproca legittimazione dei soggetti titolati a stare in questo esecutivo". Lo dice Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ospite a 'Quel che resta del giorno' su Rainews 24. "E i soggetti titolati a stare in questo governo - continua - sono tutti, non si possono dare patenti di legittimazione ai singoli partiti. Si sta in questo governo perché ci sono emergenze impellenti da affrontare senza arroccarsi su totem ideologici o peggio pregiudizi politici: facendo quindi tutti un passo indietro. Viceversa il governo non nasce".(Rin)