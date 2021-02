Usa: Sullivan conferma stop spostamento militari in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha confermato che gli Usa, in particolare il segretario alla Difesa Lloyd Austin, congeleranno qualsiasi ricollocazione delle truppe del Paese di stanza in Germania. Le affermazioni di Sullivan, arrivate nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, confermano quanto anticipato ieri dal comandante delle Forze Usa in Europa e comandante supremo delle forze Nato in Europa, il generale Tod Wolters. L'alto ufficiale aveva affermato che i piani per ridurre le truppe degli Usa in Germania, approvati dall'amministrazione Trump, sono oggetto di "revisione molto approfondita" da parte di Austin. "Il piano precedentemente avviato è stato congelato per consentire al nostro segretario della Difesa e alla sua amministrazione di condurre una revisione approfondita di tutto quanto è emerso sino al momento dell'insediamento del segretario Austin", aveva dichiarato Wolters. (Nys)