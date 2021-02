Roma: Campidoglio, Palazzo Senatorio illuminato a verde per giornata Fratellanza umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della prima edizione della Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, "la facciata posteriore di Palazzo Senatorio e il Tabularium che si affaccia sul Foro Romano si illuminano di verde". lo si legge in una nota del Campidoglio. "Roma Capitale aderisce così all'iniziativa, promuovendo l'importanza dei valori di fratellanza e pace. La data del 4 febbraio è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e coincide con la ricorrenza dell'incontro avvenuto nel 2019, durante il quale Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar firmarono il documento sulla fratellanza umana per la pace e la convivenza comune". (Com)