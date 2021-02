Francia: premier Castex, non limiteremo gli spostamenti tra regioni per vacanze febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gli spostamenti tra regioni non saranno limitati durante le vacanze scolastiche di febbraio, nonostante la crisi del coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa organizzata per fare il punto della crisi sanitaria. Una simile misura sarebbe stata giustificata se la situazione tra le regioni fosse stata diseguale. "Non è il caso", ha spiegato il premier. Tuttavia, il capo del governo ha inviato la popolazione alla "più grande prudenza" in questo periodo, ricordando l'importanza delle misure di prevenzione.(Frp)