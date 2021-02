Usa-Etiopia: segretario di Stato Blinken e premier Ahmed discutono su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, durante il quale ha sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti ed Etiopia. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Il capo della diplomazia di Washington ha espresso la "grave preoccupazione" da parte statunitense per la crisi umanitaria nella regione etiope del Tigrè e ha sostenuto la necessità di un accesso immediato, completo e senza ostacoli agli aiuti umanitari, in modo da prevenire ulteriori perdite di vite umane. Blinken ha anche riaffermato l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'agenda di riforme dell'Etiopia e il sostegno di Washington alle imminenti elezioni nazionali. Il segretario di Stato ha quindi confermato l'impegno degli Usa a favorire pace e sicurezza regionali, democrazia, diritti umani, giustizia e prosperità economica per tutti gli etiopi. (Nys)