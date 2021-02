Usa: Biden, lavorare insieme e ricostruire alleanze per vincere sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso della sua prima visita al dipartimento di Stato intende sottolineare l'importanza di lavorare insieme e di rinsaldare le tradizionali alleanze Usa per "affrontare questo nuovo momento di crescenti sfide globali, dalla pandemia alla crisi climatica e alla proliferazione nucleare. E' quanto si legge nelle anticipazioni del suo primo discorso sulla politica estera, diffuse dalla Casa Bianca. Secondo Biden si tratta di questioni "che possono essere risolte solo se le nazioni lavorano insieme per una causa comune". In questo contesto si inserisce il ruolo centrale della diplomazia statunitense "ancorata ai nostri più amati valori democratici e a sostegno delle opportunità, dei diritti universali, del rispetto del ruolo della legge, e nel trattamento ogni persona con dignità".(Nys)