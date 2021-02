Usa: azienda macchine conteggio elettorale fa causa a Giuliani ed emittente “Fox News”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smartmatic, una delle società statunitensi che gestiscono le macchine per il conteggio dei voti elettorali, ha deciso di intentare una causa legale da 2,7 miliardi di dollari contro l’emittente “Fox News” e alcuni membri eccellenti del team legale dell’ex presidente Donald Trump. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che nel mirino dell’azienda sono finiti Rudy Giuliani e Sidney Powell, avvocati di Trump, i quali avrebbero lavorato di concerto per condurre una "campagna di disinformazione" che ha messo a repentaglio la sopravvivenza dell’azienda. Smartmatic è stata oggetto di numerose accuse da parte del mondo trumpiano, secondo cui errori nel conteggio dei voti sarebbero stati parte essenziale della serie di brogli che avrebbero macchiato l’elezione dell’attuale presidente Joe Biden. Tra i ranghi di “Fox News”, sono finiti nel mirino dell’azienda tecnologica i commentatori Lou Dobbs, Maria Bartiromo e Jeanine Pirro, accusati di aver partecipato "ad un complotto per diffamare la società e la sua tecnologia elettorale".(Nys)