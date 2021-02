Cile: appalto per rinnovo Linea 7 metropolitana Santiago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia pubblica Metro Sa che ha in gestione la metropolitana di Santiago del Cile ha indetto un appalto per la costruzione di 37 nuove unità complete destinate alla Linea 7. In termini di investimenti, segnala il quotidiano "Diario Financiero", si tratta di uno degli appalti più importanti degli ultimi anni relativi all'ammodernamento della rete di trasporto della capitale cilena. Ognuna delle unità sarà infatti composta da 5 vagoni di 20m di lunghezza e 2,9m di larghezza con una capacità di 1.250 passeggeri. La procedura di gara per la Linea 7 è stata ufficialmente avviata il 24 dicembre con la pubblicazione del bando di gara per la fornitura e la manutenzione del materiale rotabile e, quindi, l'invito a manifestare interesse a partecipare. La lista delle aziende interessate non è ancora stata resa pubblica ma, riferisce il quotidiano, si parla di un interessamento della cinese Crrc, che già si è aggiudicata recentemente l'appalto per la costruzione di sei treni ad alta tecnologia per la linea interurbana tra Santiago e Chillan.(Abu)