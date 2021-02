Covid: Del Re, pandemia pone sfida storica a diritto umanitario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato all’evento che conclude le celebrazioni del 50mo anniversario dell’Istituto interazionale di Diritto umanitario di Sanremo. Intervenendo subito dopo la lettura del messaggio di saluto del presidente della Repubblica, riferisce una nota della Farnesina, la vice ministra ha sottolineato come l’Italia si sia sempre impegnata per far rispettare il diritto umanitario Internazionale sempre e in ogni contesto. “Il Covid-19 sta aumentando le vulnerabilità in contesti fragili, soprattutto nei Paesi ancora devastati dai conflitti armati in corso, dove i sistemi sanitari sono estremamente deboli e le persone hanno un accesso molto limitato ai servizi di base.” - ha detto Del Re - “Il Covid-19 ha esacerbato la complessità degli scenari di crisi e l'accesso all'assistenza umanitaria è una delle sfide più gravose poste dalla pandemia.” (segue) (Com)