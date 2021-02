Usa: Fauci, con 70-85 per cento vaccinati possibile ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somministrazione del vaccino anti-Covid al 70-85 per cento della popolazione degli Stati Uniti rappresenta la soglia per un possibile ritorno alla normalità pre-pandemica. Lo ha detto all’emittente “Cnn” Anthony Fauci, immunologo e consigliere speciale del presidente Joe Biden per la lotta contro il coronavirus. Il professore ha precisato che l’obiettivo del 70-85 per cento fa riferimento a vaccinazioni complete, cioè alla somministrazione di entrambe le dosi necessarie a conseguire l’immunizzazione. Fauci ha tuttavia sottolineato che resta il dubbio legato alle nuove varianti del Covid-19 e al modo in cui sarà affrontata la loro diffusione.(Nys)