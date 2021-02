Italia: Renzi alla “Faz”, Draghi è un sogno che si avvera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi dichiara anche che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “merita riconoscimento” per come ha guidato l'Italia “in questa difficile fase con straordinaria abilità”. Il leader di Iv si dice, quindi, “lieto di vedere un'Italia più forte adesso”. Renzi auspica, dunque, che Draghi presenti presto il suo governo e che l'esecutivo duri a lungo. L'ex presidente della Bce “è capace e tutti in Europa lo sanno”. A tal riguardo, Renzi sottolinea: “Stiamo parlando dell'italiano che anni fa ha salvato l'euro. Adesso sarà l'Europeo che salverà l'Italia”. Il capo di Iv interviene poi sui voti necessari a Draghi per ottenere la fiducia. “Non so come voteranno i singoli partiti. So però che Draghi è il leader più europeista che l'Italia possa desiderare, che nessun altro affronterà il problema del nostro debito pubblico” come lui, sostiene Renzi. (segue) (Geb)