Vaccini: Moratti, fondamentale conciliare diritto alla salute, al lavoro e allo studio

"Il piano vaccinale sarà fondamentale per conciliare diritto alla salute, al lavoro e allo studio. E altrettanto fondamentale sarà il coinvolgimento dei medici del lavoro". È stato questo - fa sapere una nota di Regione Lombardia - il focus principale su cui il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha posto l'attenzione con il coordinatore dell'Unità di crisi per la distribuzione dei vaccini, Guido Bertolaso durante l'incontro in videoconferenza con settanta presidenti e referenti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. All'ordine del giorno la presentazione del piano vaccinale da qui all'estate. "Fin dal mio insediamento – ha osservato Moratti - ho sposato il metodo dell'ascolto con tutto il personale sanitario, i sindacati, il terzo settore. In agenda abbiamo il piano vaccinale, la revisione della legge sanitaria, la riduzione delle liste di attesa. Ma è chiaro che l'attenzione è concentrata sul piano vaccinale per contrastare il Covid. In questo senso c'è grande soddisfazione per la disponibilità di Guido Bertolaso a collaborare con noi". "Nel mettere in campo questo piano vaccinale abbiamo fissato grandi obiettivi che riguardano il diritto alla salute, al lavoro e allo studio. È evidente che tutti i diritti sono fondamentali, ma è altrettanto evidente che in questo momento la salute è condizione necessaria per garantire la ripresa del mondo del lavoro". "Fin dai primi giorni del mio insediamento - ha proseguito la vicepresidente della Lombardia - mi sono battuta contro l'erronea classificazione di Regione Lombardia in zona rossa. Un errore che è durato solo una settimana, ma il nostro impegno per il passaggio in zona gialla è l'esempio della nostra attenzione verso le categorie produttive".