Francia: ministra Lavoro, il ricorso al telelavoro diminuisce da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il ricorso al telelavoro sta diminuendo progressivamente da fine novembre. Lo ha detto la ministra del Lavoro francese, Elisabeth Borne, durante una conferenza stampa organizzata dal governo per fare il punto della crisi del coronavirus nel Paese. "So che chiediamo degli sforzi considerevoli ai dipendenti. Ma il telelavoro è uno strumento essenziale per limitare la circolazione del virus. I rischi di contagio sono diminuiti del 20 per cento per quelli che sono a tempo parziale e del 30 per cento per quelli e tempo pieno", ha affermato la ministra. (Frp)