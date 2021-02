Difesa: generale Tota in visita istituzionale ai reparti di stanza in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle visite ai Comandi ed enti dipendenti, il generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze operative Sud, accompagnato dal comandante della Brigata "Pinerolo", generale di brigata Giovanni Gagliano, e dal comandante del 15mo reparto Infrastrutture di Bari, colonnello Antonio Micunco, si è recato presso alcuni dei reparti di stanza in Puglia. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. L'alto ufficiale ha visitato il settimo reggimento Bersaglieri dove è stato accolto alla caserma "Trizio" di Altamura dal comandante del reggimento, colonnello Giovanni Ventura. Nell'occasione il generale Tota ha partecipato all'inaugurazione di due palazzine destinate a uso alloggiativo, ristrutturate secondo i moderni canoni edilizi, intitolate a due sottufficiali del reggimento scomparsi prematuramente per cause naturali. Ogni edificio consta di 40 posti letto, suddivisi in dieci stanze da quattro letti ciascuna. (segue) (Com)