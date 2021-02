Difesa: generale Tota in visita istituzionale ai reparti di stanza in Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della visita, il generale Tota ha incontrato la dottoressa Rosa Melodia, sindaco della città di Altamura. Presso il comune della località pugliese ha anche inaugurato il banner commemorativo per i 150 anni della costituzione del settimo Reggimento Bersaglieri, che rimarrà esposto sulla facciata del palazzo municipale per tutto l'anno in corso. La giornata è proseguita con la visita presso la caserma "M.O. Nacci" di Lecce, sede del Reggimento "Cavalleggieri di Lodi" (15mo), dove il generale Tota è stato accolto dal Colonnello Francesco Serafini, comandante del Reggimento. A seguire, ha fatto tappa alla caserma "Stella" di Barletta dove il colonnello Sandro Iervolino, Comandante dell'82mo Reggimento Fanteria "Torino" ha mostrato i primi Vtlm 2 Nec (Network Enabled Capabilities) con torretta remotizzata Hitrole light. Questi primi 16 nuovi "Lince" fanno parte di una fornitura di 34 Vtlm 2 Nec destinati a tutti i reggimenti della Brigata "Pinerolo". Il rinnovamento di queste piattaforme da combattimento offrirà al personale militare, impiegato in Patria e in operazioni all'estero, maggiori standard di sicurezza, protezione ed efficienza. I nuovi Vtlm saranno equipaggiati con apparati di ultima generazione che miglioreranno le comunicazioni radio e satellitari e l'integrazione interforze. (segue) (Com)