Difesa: generale Tota in visita istituzionale ai reparti di stanza in Puglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della visita all'82mo, il generale Tota ha incontrato il prefetto della provincia di Barletta Andria Trani (Bat), Maurizio Valiante, al quale ha espresso la vicinanza dell'Esercito al territorio e ha confermato la piena collaborazione fra le istituzioni, nonché l'impegno e la disponibilità a collaborare sinergicamente per offrire una risposta alle esigenze della collettività, anche ai fini del rafforzamento della sicurezza. Durante le sue visite, il generale Tota ha avuto modo, mediante degli "office call" con il comandante della Brigata e tutti i comandanti di reggimento, di fare un punto di situazione sulle attuali e future attività operative - addestrative dei reparti della "Pinerolo". Ha incontrato anche il personale dei diversi reparti dell'Unità, esprimendo loro piena soddisfazione per la professionalità e la competenza dimostrata nella condotta delle recenti attività, esortando tutti a proseguire sulla scia dell'entusiasmo, della collaborazione e dei risultati conseguiti. Tutte le attività e gli incontri con il personale militare sono avvenute nel pieno rispetto delle norme volte al contenimento e contrasto alla diffusione del CoVid-19. (Com)