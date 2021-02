Cultura: Teheran, un nuovo inizio dopo il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A New Beginning” è il titolo dell’ottavo ed ultimo episodio della serie teatrale esclusiva prodotta dall'ambasciata d'Italia a Teheran “8 1/2 Theatre Clips. How Covid-19 Pandemic Has Changed Our Lives" in collaborazione con le compagnie teatrali italiana "Instabili Vaganti” e iraniana “Don Quixotte”. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. L’iniziativa, avviata nell’agosto 2020 sulla scorta di un’idea originale dell’ambasciata, ha permesso di realizzare, nell’arco di sei mesi della durata del progetto, un’inedita, quanto fruttuosa collaborazione virtuale tra i due paesi, eredi di due grandi tradizioni teatrali, su una tematica di estrema attualità globale: come affrontare la normalità ai tempi della pandemia. L’ultimo episodio, diretto da Anna Dora Dorno in collaborazione con Ali Shams e interpretato da Nicola Pianzola e Danial Kheirikhah sulle note di Riccardo Nanni, ci riconsegna la speranza di un nuovo inizio che, con l’avvio della vaccinazione su scala globale, possa chiudere quella parentesi buia e tempestosa dell’anno passato e ci riporti fuori “a rivedere le stelle” restituendoci la gioia delle passate abitudini e portandoci a schiudere i nuovi orizzonti. (segue) (Res)