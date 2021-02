Cultura: Teheran, un nuovo inizio dopo il Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A New Beginning” ripercorre i momenti salienti della serie, a partire dal cambio di abitudini e ritmi quotidiani imposti dai lockdown nazionali e dall’impossibilità di varcare i confini internazionali, al ricorso ai nuovi strumenti di lavoro e di spostamento, all’adeguamento a un diverso rapporto con l’esterno e alla necessità di ricreare gli spazi artistici perduti. La voce narrante in italiano di Nicola Pianzola ci fa toccare con mano quella “pozione di normalità” che tutti noi attendiamo con tanta apprensione, “fiduciosi di avere un nuovo alleato al nostro fianco in questa lotta” per tornare “agli abbracci, ai sorrisi, agli applausi”. L’attore iraniano Danial Kheirikhah ci svela, in un susseguirsi di performance concitate con dispositivi medici, un futuro non distante, in cui “i vicoli, le piazze, le vie si svuoteranno dall’assenza e si riempiranno di presenza” grazie a una nuova arma che, invece di ucciderci, “ci farà restare in vita”. L’episodio “A New Beginning” è visibile da oggi (insieme agli episodi precedenti “DIS-connection”, “Flight Mode”, “Alone”, “Don’t Call Me a Hero”, “Notes of Absence”, “The Night Shift” e “Beyond the Mirror”) sui canali YouTube, Twitter ed Instagram dell'Ambasciata italiana a Teheran. Seguirà a marzo il talk finale tra gli artisti partecipanti al progetto. (Res)