Brasile: Omc, governo formalizza offerta iniziale di adesione al Gpa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elaborazione dell'offerta "è stata basata su tre pilastri fondamentali: le precedenti offerte fatte nell'ambito di accordi commerciali sottoscritti dal Brasile, l'ampio processo di consultazione coordinato dai ministeri di Economia ed Esteri con diversi attori governativi e i contributi del settore privato e della società civile basati sulla consultazione pubblica", recita la nota. "L'adesione del Brasile al Gpa è in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in merito alla necessità di una maggiore trasparenza, una più concreta promozione della concorrenza a livello nazionale e una decisa lotta alla corruzione e alle pratiche anticoncorrenziali negli appalti pubblici", conclude. (Brb)