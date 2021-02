Vaticano: Marogna denuncia a pm Brescia, mio non fu arresto ma sequestro di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cecilia Marogna, la manager 39enne, ha denunciato alla Procura di Brescia di essere “stata vittima del grave reato di sequestro di persona” quando è stata arrestata a Milano lo scorso 13 ottobre dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria vaticana nell’ambito dell’inchiesta sull’ex numero due della segreteria della Santa sede Angelo Becciu. È quanto si legge nell’atto di denuncia/querela presentato dalla donna, assistita dagli avvocati Fiorino Ruggio e Giuseppe Di Sera con la consulenza del docente ed esperto Riccardo Sindoca. Per Marogna l’arresto è stato illegittimo in quanto non esiste “nessun accordo e/o dispositivo normativo che possa dare adito” alla richiesta di estradizione dall’Italia verso lo Stato della Città del Vaticano “come altresì sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a posteriori”. (Rem)