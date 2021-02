Ue: Bce approva principi per acquisto di titoli “verdi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) “approva i principi per l'acquisto di titoli verdi”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il Consiglio direttivo della Bce e le 19 banche centrali dell'Eurozona hanno definito “un quadro comune per l'applicazione dei principi di investimento sostenibile ai portafogli di obbligazioni di politica non monetaria che gestiscono”. Diversi membri dell'Eurosistema, compresa la Bce, utilizzavano già pratiche di investimento sostenibili nella gestione dei loro acquisti di politica non monetaria. Ora, i principi comuni dovrebbero “aiutare tutti i membri dell'Eurosistema a contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e al raggiungimento degli obiettivi dell'Ue per la protezione del clima”. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la responsabilità per i portafogli di politica non monetaria ricade sulle singole banche centrali dell'Eurosistema. I principi approvati oggi all'Eurotower dovrebbero “fornire una guida alle banche centrali dell'area dell'euro nella misurazione di questi portafogli”. Tra l'altro, i principi della Bce prevedono la rendicontazione annuale relativa al clima per questi portafogli a partire dalla fine del 2022 al più tardi. (Geb)