Edilizia: reti artigiane di quartiere, l’iniziativa di Unione Artigiani Milano

- Reti di piccoli artigiani a sevizio di un quartiere della città, per essere più competitivi di fronte alle nuove opportunità aperte dal superbonus 110 per cento. È questo l’idea sviluppata da Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza con Cna Milano e Acai, insieme a Cresme e presentata questa sera in un evento in diretta Facebook. "Il superbonus 110 per cento - ha spiegato Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani - è una grande occasione per incentivare gli artigiani a mettersi in rete. La frammentazione oggi non è più solo sinonimo di flessibilità. Non è possibile stare alla finestra. Il settore della riqualificazione edilizia sta registrando l'ingresso di nuovi protagonisti e di innovativi modelli di business che facilitano l'incontro tra domanda e offerta, riorganizzando la filiera". “Negli ultimi anni sono stati attivati mediamente 28 miliardi di euro di lavori di manutenzione straordinaria sia edilizia che energetica”, ha fatto sapere Lorenzo Bellicini, direttore di Cresme, spiegando che “però questo mercato che è stato fatto da sempre di piccoli interventi, con la presenza forte delle imprese artigiane, sta mostrando dei cambiamenti nei modelli di offerta, per cui arrivano sul mercato soggetti importanti, che vanno a competere con il sistema tradizionale delle imprese artigiane”. (segue) (Rem)