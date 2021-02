Edilizia: reti artigiane di quartiere, l’iniziativa di Unione Artigiani Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E siccome a realizzare concretamente i lavori sono comunque i piccoli artigiani, “nello scenario competitivo in cui le cose stanno evolvendo, abbiamo pensato che le imprese artigiane potrebbero cominciare a dotarsi di regia”, ha spiegato Bellicini, sottolineando anche che con gli incentivi “sono arrivati modelli di offerta che sono molto vantaggiosi, ma anche molto complicati da sviluppare", come la cessione del credito d'imposta e l'attestazione tecnica dell'efficientamento energetico per poter fruire del superbonus. "In questo momento, quindi, c’è spazio per creare qualcosa che aiuti le imprese artigiane a giocare anche questa partita”, ha concluso Bellicini. L’idea è che le reti artigiane si sviluppino a livello di quartiere, sulla scorta della nuova idea delle città che si è diffusa con la pandemia. "Il ruolo delle associazioni è decisivo - ha sottolineato Laura Buscarini, segretario di Cna Milano - potrebbero diventare un hub per i servizi comuni con una New.Co artigiana innovativa, consentendo alle imprese di concentrarsi sul mercato. Ad esempio potrebbero essere centralizzate le pratiche, la progettazione, la direzione lavori, le certificazione, la formazione, la comunicazione, i rapporti col mondo della finanza. Va messo in moto un meccanismo che generi fiducia". (segue) (Rem)