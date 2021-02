Edilizia: reti artigiane di quartiere, l’iniziativa di Unione Artigiani Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La creazione delle reti aziendali di quartiere o di piccoli centri urbani - ha conferma Alessandro Tosti, direttore Acai Milano - rappresenta una grande opportunità, direi una strada obbligata da percorrere col supporto delle nostre organizzazioni. È un modello da concretizzare per intercettare il mercato del superbonus". E proprio rispetto al superbonus, il capogruppo Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, che ha partecipato all’evento virtuale, ha sottolineato che “è una finestra di opportunità straordinaria, coerente anche con gli obiettivi di transizione ambientale della città, che dobbiamo cogliere al massimo del suo potenziale, con intelligenza, semplificando e cercando di concentrare azioni e risorse”. A questo punto Unione Artigiani è alla ricerca di adesioni. Fin ora abbiamo lavorato con un numero ridotto di imprenditori che ci hanno aiutato a mettere a fuoco sia i problemi che le potenziali soluzioni, oggi cerchiamo manifestazioni d’interesse d’imprese che vogliono partecipare”, ha detto Claudio Vettor, responsabile IT, servizi e organizzazione di Unione Artigiani. I prossimi passi dell’iniziativa prevedono la realizzazione di un piano industriale e, in primavera, un primo incontro di matching digitale, in cui chiamare a raccolta le aziende per iniziare a lavorare in un'ottica di rete locale. (Rem)