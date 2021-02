Governo: Renzi, non è stata crisi incomprensibile, con Draghi salto di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia avrà un nuovo governo. Lo guiderà Mario Draghi". Lo scrive, dando per scontato il varo del nuovo esecutivo, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. Il governo Draghi "ci dà un senso di tranquillità e di fiducia che già dalle prime ore sta producendo risultati sui mercati internazionali ma anche nelle istituzioni del nostro Paese", aggiunge. "Non è stata una crisi incomprensibile: l’Italia finalmente fa un salto di qualità", insiste Renzi per poi anticipare: "Domani ufficializzeremo il nostro sostegno al presidente incaricato (lo incontriamo alla Camera alle 12.45)". (Rin)