Economia: Massolo (Fincantieri), da globalizzazione effetto destrutturante su nozione sovranità

- “La globalizzazione ha avuto un effetto molto destrutturante sulla nozione di sovranità. Ha esposto il potere degli Stati al nodo dell’asimmetria e all’erosione costante di pezzi di sovranità da parte di soggetti più abili ad inserirsi anche in settori nuovi, come quello della gestione del dati”. Lo ha affermato l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri, nel corso di un dibattito sulla sovranità ai tempi del Covid organizzato dalla Luiss business school. “Il termine di sovranità si rischia di usarlo in maniera velleitaria”, ha aggiunto. (Rin)