Russia-Usa: colloquio fra Lavrov e Blinken, focus su sicurezza e relazioni bilaterali

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Come riferisce il dicastero degli Esteri di Mosca, al centro del colloquio vi sono stati l'estensione del trattato Nuovo Start, accolta con favore da entrambe le parti e giudicata positiva per migliorare la sicurezza internazionale, ma anche la politica generale di controllo degli armamenti. Lavrov e Blinken hanno poi affrontato la situazione in Libia, in Siria e in Ucraina orientale. Il ministro russo ha fornito alla controparte usa "dettagliate spiegazioni" sul caso dell'attivista Aleksej Navalnyj, sottolineando la necessità di rispettare le leggi e il sistema giudiziario di Mosca. Lavrov ha confermato a Blinken la volontà di normalizzare le relazioni bilaterali fra Russia e Usa, sulla base di "rispetto reciproco e equilibrio di interessi", anche eliminando gli elementi di criticità nelle dinamiche diplomatiche. I due ministri hanno infine concordato l'esigenza di mantenere contatti costanti. (Rum)