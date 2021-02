Russia: staff Navalnyj, non si terranno proteste antigovernative nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci saranno manifestazioni a sostegno dell'oppositore russo, Aleksej Navalyj, nel prossimo fine settimana. Lo ha annunciato il sostenitore di Aleksej Navalnyj, Leonid Volkov, in onda sul canale YouTube "Navalny Live". Volkok ha osservato che non c'è la possibilità di organizzare raduni, proteste e cortei poiché i coordinatori locali e i sostenitori dell'attivista sono stati arrestati per aver organizzato le manifestazioni degli scorsi 23 e 31 gennaio. (Rum)