- “Oggi con l'assoluzione di tutti gli allora consiglieri regionali coinvolti si conclude una vicenda giudiziaria durata 10 anni. Una bellissima giornata per tutta la comunità democratica e per chi ogni giorno a Roma e nel Lazio si batte per la verità e per la giustizia”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Partito democratico Andrea Casu. (Com)