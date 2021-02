Usa: deputati democratici chiedono a Trump di testimoniare durante processo impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti Usa hanno chiesto all’ex presidente, Donald Trump, di testimoniare sotto giuramento durante il suo processo di impeachment al Senato, sottolineando che l'ex inquilino della Casa Bianca deve spiegare i motivi per cui lui e il suo team legale hanno contestato le principali accuse fattuali al centro del caso. Trump è accusato di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. Negli scontri verificatisi tra polizia e facinorosi hanno perso la vita cinque persone. Il processo di messa in stato d’accusa al Senato inizierà martedì 9 febbraio.(Nys)