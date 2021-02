© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non commentiamo le questioni politiche interne", ma il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi "alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un’intervista con “La Stampa” e altri media europei, di cui "La Stampa" fornisce un'anticipazione sul sito. (Rin)