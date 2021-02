Serbia: ambasciata serba in Italia, buoni risultati economici nonostante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è riuscita ad ottenere dei positivi risultati economici nonostante la pandemia, secondo quanto riferisce una nota dell'ambasciata serba in Italia. "Per quanto riguarda la crescita economica, la Serbia è la prima in Europa, il che sarà confermato anche formalmente alla fine del marzo prossimo, quando uscirà il primo riepilogo trimestrale per l'anno corrente", si legge nella nota. Tali risultati, aggiunge l'ambasciata, sono stati realizzati grazie ad una celere apertura del Paese dopo la prima ondata del coronavirus, oltre che attraverso le misure di riforma intraprese a partire dal 2014. "Quanto alla crescita economica, la Serbia ha raggiunto grandi risultati anche rispetto all'eurozona: nel primo trimestre abbiamo avuto la crescita del 5,2 per cento, mentre l'eurozona ha avuto il -3,2 per cento. Nel secondo trimestre la Serbia ha avuto una crescita del -6,3 per cento, mentre l'eurozona ha avuto il -14,7 per cento. Nel terzo trimestre, quando l'eurozona ha avuto il -4,3 per cento, la Serbia ha avuto solamente il -1,4 per cento", precisa l'ambasciata aggiungendo che il debito pubblico della Serbia è aumentato in maniera inferiore rispetto a quasi tutti gli altri Paesi europei. (segue) (Seb)