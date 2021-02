Serbia: ambasciata serba in Italia, buoni risultati economici nonostante la pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 15 febbraio è inoltre previsto il voto in Parlamento di un nuovo pacchetto di misure a sostegno dell'economia. Nel 2020 la Serbia, sempre secondo i dati diffusi dall'ambasciata serba a Roma, ha registrato delle entrate nette per gli investimenti esteri pari a 2,9 miliardi di euro, mentre la cifra lorda corrisponde a tre miliardi di euro. "Questo significa che molte aziende estere hanno deciso, nell'anno della crisi, di investire in Serbia", si legge nel comunicato. L'ambasciata ricorda poi che la Serbia "vanta i più alti stipendi della regione; da 511 ovvero 512 euro, a febbraio, in seguito all'aumento avvenuto a gennaio, tale media si alzerà a 535 o 536 euro; solamente a Belgrado, negli ultimi sette anni, lo stipendio medio è aumentato di 180 euro, ovvero del 40 per cento". Per quanto riguarda il settore della connettività e dei trasporti, entro la fine dell'anno dovrebbe essere terminata da parte della Bulgaria la tratta autostradale che collega il confine serbo a Sofia. Tale collegamento consentirà di arrivare in autostrada fino a Istanbul, in Turchia, e di conferire così alla Serbia un valore aggiunto come Paese di transito. (segue) (Seb)