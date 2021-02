Serbia: ambasciata serba in Italia, buoni risultati economici nonostante la pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista del rafforzamento del sistema sanitario e della lotta al Covid-19, l'ambasciata ricorda che due ospedali dedicati ai pazienti Covid sono stati costruiti in soli quattro mesi (Batajnica, capacità 930 unità, e Krusevac, capacità 500 unità). E' inoltre in corso la realizzazione di altri 10 ospedali generici nell'intero territorio nazionale. Riguardo alla campagna di vaccinazione, ricorda l'ambasciata, "il presidente (Aleksandar) Vucic ha annunciato che nei prossimi sette o otto giorni sarà terminato il negoziato sull'acquisto dei vaccini cinesi, dopo che in Serbia erano giunte le prime quantità del vaccino Pfizer e del vaccino Sputnik V; in un giorno, da quando è iniziata l'iscrizione dei cittadini alla vaccinazione, si sono iscritte ben 63.000 persone". A oggi sono state vaccinate in Serbia 513.652 persone, secondo gli ultimi dati rilanciati dalla stampa locale. (Seb)