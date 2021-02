Iran: Covid, consegnato primo lotto di vaccini russi Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha ricevuto questo pomeriggio una prima consegna di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo cui il lotto sarà consegnato al ministero della Salute iraniano. I vaccini Sputnik V dovrebbero arrivare in Iran in tre fasi: nella prima, saranno importate 500 mila dosi del siero di produzione russa. Entro le prossime due settimane, secondo l’ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, sarà consegnato un secondo carico, e una terza consegna avverrà entro il 28 febbraio. Il numero di casi di coronavirus registrati in Iran ha raggiunto, con i 6.870 nuovi contagi e 79 nuovi decessi di ieri, il totale di 1 milione e 438 mila casi e 59.189 morti. (Res)