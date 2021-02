Sardegna: esercitazione Guardia Costiera per salvataggio persone con tecnica "H Line"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda mattinata di oggi la Guardia Costiera di Cagliari ha condotto un'esercitazione complessa nel Golfo degli Angeli, mediante l'impiego congiunto di alcune motovedette della classe 300, di un battello veloce e di un elicottero Sar della IV Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu.L'esercitazione è stata pianificata ed eseguita con lo scopo di addestrare gli equipaggi della Guardia Costiera al salvataggio delle persone mediante trasbordo da imbarcazione ad elicottero utilizzando una particolare tecnica che, nei manuali delle procedure di soccorso marittimo, è identificata con il nome "H Line" (Messaggera). In sostanza, la tecnica in questione consente di creare un'interfaccia tra elicottero e mezzo navale per il recupero delle persone mediante una cima (messaggera) con agganciata una barella, senza che l'elicottero stesso stazioni sulla verticale del mezzo nautico ma resti in posizione più arretrata. Con questa tecnica, infatti, particolarmente efficace nel caso di condizioni meteorologiche avverse, vengono molto attutiti gli effetti provocati dai potenti rotori dell'elicottero, il cui moto alimenta forti turbolenze ed increspature della superficie acquea, da cui possono anche partire schizzi a velocità tale da risultare lesivi se non si utilizzano i caschi protettivi. Proprio per questi motivi di sicurezza, infatti, la tecnica prevede che sia sempre il soccorritore aereo a scendere per primo sull'unità da cui trasbordare un eventuale malcapitato.Ulteriori esercitazioni saranno effettuate nei prossimi giorni, in modo che tutti gli equipaggi siano addestrati all'uso di questa particolarissima tecnica che, proprio per i rischi intrinseci che comporta per il personale operante, richiede un'intensa attività di addestramento anche al fine di operare in sicurezza e con esito positivo in caso, non infrequente, di un'emergenza reale. L'esercitazione si è conclusa intorno alle ore 14 odierne, quando l'elicottero della Guardia Costiera è atterrato alla base di Decimomannu, mentre le unità navali sono rientrate ai propri ormeggi di Cagliari. (Rsc)