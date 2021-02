Meteorologia: le previsioni dell'Aeronautica militare sbarcano sui social di Forza armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, venerdì 5 febbraio, le previsioni meteo dell'Aeronautica militare (Am) saranno disponibili anche sui canali social della Forza armata con la rubrica Meteo #WeekEnd. Si amplia così l'offerta del Servizio meteorologico dell'Am, assetto fondamentale per l'assistenza al volo militare e civile ma da sempre anche fornitore privilegiato delle previsioni del tempo per il grande pubblico. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica. Questo nuovo spazio dedicato alla meteorologia - on-line ogni venerdì con le previsioni per l'intero weekend - sarà inserito anche all'interno del Tg settimanale Video News Am. Le piattaforme social Facebook (@AeronauticaMilitareOfficialPage), Twitter (@ItalianAirForce), Instagram (@aeronautica.militare), Youtube (@Aeronautica Militare), Telegram (Aeronautica Militare) e LinkedIn (@aeronauticamilitare), che ogni giorno raggiungono migliaia di utenti, contribuiranno ad accrescere la gamma di informazioni meteo raccolte ed elaborate dalla Forza armata, con un linguaggio e contenuti sempre più moderni, efficaci ed aggiornati. (segue) (Com)