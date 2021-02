Meteorologia: le previsioni dell'Aeronautica militare sbarcano sui social di Forza armata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore servizio a disposizione del pubblico, che si aggiunge al portale dedicato alla meteorologia www.meteoam.it, nel solco di una tradizione ormai quasi centenaria portata avanti dall'Aeronautica militare nell'ambito della meteorologia. Il Servizio meteo dell'Aeronautica militare, oltre a fornire il supporto meteo a tutto il comparto Difesa, rappresenta il Paese in diverse Organizzazioni Internazionali per lo sviluppo dei modelli di previsione, della meteorologia satellitare e dello Space Weather. Esprime il Rappresentante Permanente dell'Italia presso l'Omm (Organizzazione meteorologica mondiale). Operando da quasi 100 anni per la collettività tramite una rete di 138 stazioni di osservazione, l'Aeronautica militare assicura ogni giorno, ogni ora, le emissioni di bollettini fondamentali non solo per la sicurezza del volo, ma anche per moltissime altre attività. (Com)