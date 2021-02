Yemen: Biden pronto ad annunciare stop a sostegno ad azioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà oggi, 4 febbraio, che la sua amministrazione smetterà di sostenere qualsiasi azione militare “offensiva” in Yemen. Lo ha dichiarato il suo consigliere alla Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante un punto stampa alla Casa Bianca. L’annuncio dovrebbe arrivare in occasione di un discorso che Biden terrà nelle prossime ore al dipartimento di Stato. Gli Usa hanno sostenuto in questi anni sul piano logistico e dell’intelligence le operazioni in Yemen della coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita contro gli insorti zaiditi Houthi. Già la scorsa settimana il dipartimento di Stato aveva annunciato il congelamento e la revisione di tutti i contratti di vendita di armi all’Arabia Saudita e la revisione dell’accordo per la vendita dei caccia multiruolo F-35 agli Emirati Arabi Uniti, entrambi Paesi impegnati nel conflitto in Yemen. (Nys)